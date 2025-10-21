В Испании рассказали о ситуации с будущим Эндрика в «Реале»

Бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает El Chiringuito, 19-летний нападающий хочет получить игровую практику и рассматривает вариант аренды. В текущем сезоне он ещё не выходил на поле. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 35 млн.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. 15 декабря 2022 года «Реал» объявил о подписании с Эндриком контракта до 2027 года с опцией продления до 2030 года. Соглашение вступило в силу 21 июля 2024 года, когда игроку исполнилось 18 лет. Сумма трансфера составила € 35 млн, с учётом возможных бонусов — ещё € 25 млн.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»