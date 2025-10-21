Стало известно, где может продолжить карьеру Матвей Сафонов в случае ухода из «ПСЖ»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов действительно может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, так как недоволен своим положением в команде, сообщает PSG Inside Actu.

«Сафонов сомневается в своём будущем в «ПСЖ». Он не понимает, почему у Шевалье нет конкуренции. Ему обещали «честную борьбу», но он до сих пор не сыграл ни минуты. Рассматривается вариант аренды в январе. Информация достоверная. Интерес проявляют клубы из Испании и Португалии», — говорится в публикации.

Источник также сообщает, что вслучае ухода Сафонова его место второго вратаря займёт 19-летний итальянец Ренато Марин, которого «ПСЖ» бесплатно подписал у «Ромы» минувшим летом.

