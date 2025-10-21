Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 21 октября

Сегодня, 15 октября, состоятся матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут два. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России на 21 октября (время — московское):

18:00. «Динамо» Махачкала – «Спартак» Москва;

20:30. ЦСКА – «Акрон».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».