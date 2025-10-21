Татьяна Буланова выступит перед матчем «Зенита» с «Локомотивом» в РПЛ

Певица Татьяна Буланова выступит в Санкт-Петербурге перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена».

Как сообщает пресс-служба «Зенита», исполнительница выступит со своими самыми популярными композициями — «Мой Сон», «Старшая сестра», «Ясный мой свет» и другими. Стоимость билетов будет начинаться от 500 рублей. Полная предматчевая программа будет опубликована позже.

«Один день, прожитый без вас, похож на два — и этот вечер не станет исключением! Ждём вас на «Газпром Арене» 1 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в телеграм-канале команды.