Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 21 октября

Сегодня, 21 октября, состоятся девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 21 октября (время московское):
19:45. «Кайрат» – «Пафос»;
19:45. «Барселона» – «Олимпиакос»;
22:00. «ПСВ Эйндховен» – «Наполи»;
22:00. «Арсенал» – «Атлетико» Мадрид;
22:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Бенфика»;
22:00. «Вильярреал» – «Манчестер Сити»;
22:00. «Юнион» – «Интер»;
22:00. «Байер» – «ПСЖ».
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.