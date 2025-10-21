Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 21 октября

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 21 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоятся девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 21 октября (время московское):

19:45. «Кайрат» – «Пафос»;
19:45. «Барселона» – «Олимпиакос»;
22:00. «ПСВ Эйндховен» – «Наполи»;
22:00. «Арсенал» – «Атлетико» Мадрид;
22:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Бенфика»;
22:00. «Вильярреал» – «Манчестер Сити»;
22:00. «Юнион» – «Интер»;
22:00. «Байер» – «ПСЖ».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: ЦСКА и «Спартак» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей
Топ-матчи вторника: ЦСКА и «Спартак» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android