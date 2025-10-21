Скидки
Владелец «Кайрата» отреагировал на новости, что из-за игры ЛЧ сорвался концерт Макса Коржа

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев отреагировал на новости, что из-за выхода казахстанского клуба в общий этап Лиги чемпионов отменился концерт Макса Коржа на клубном стадионе.

– До вас доходили претензии от фанатов Макса Коржа? Сообщалось, что его концерт отменили из-за выхода «Кайрата» в Лигу чемпионов.
– Я об этом читал, но не понял, откуда такой ажиотаж. К футбольному клубу никто не обращался. Это взаимоотношения города и стадиона. У нас была похожая история с Дженнифер Лопес. С ней был подписан контракт, и нас просто поставили в известность. Мы ответили: «Извините, но в этот момент у нас должен быть матч. Вот наш контракт с городом по стадиону». К нам потом приехали организаторы, и мы с ними беседовали. Договорились, что если матч по результатам жеребьёвки окажется на выезде, то мы не против. Так и получилось. А здесь к нам никто даже не обращался. Мы к этому отношения не имеем. У нас есть свои даты в контракте.

– Когда бронировали стадион, уже закладывались на выход в Лигу чемпионов или другой еврокубок?
– Мы обязаны это предусматривать, потому что даты матчей заранее известны, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

