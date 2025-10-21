«Динамо» Мх — «Спартак»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 октября, состоится матч 6-го тура общего этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе C. В активе бело-голубых 13 очков в пяти играх. Московский «Спартак» с 10 очками располагается на второй строчке. Две другие команды квартета — «Ростов» (4 очка) и «Пари НН» (3).