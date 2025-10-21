Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Мх — Спартак: онлайн-трансляция матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России 2025/2026 начнётся в 18:00

«Динамо» Мх — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
За тур до конца группового этапа Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе C. В активе бело-голубых 13 очков в пяти играх. Московский «Спартак» с 10 очками располагается на второй строчке. Две другие команды квартета — «Ростов» (4 очка) и «Пари НН» (3).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
Комментарии
