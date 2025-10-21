«Есть время очистить голову, отдохнуть». Альба — о сборах сборной России и Карпине

Главный тренер «Ростова» и член тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России Джонатан Альба заявил, что продолжает учиться чему-то новому на сборах национальной команды.

«Для меня это хорошее время, продолжаю учиться. Работа с главным тренером сборной России всегда даёт мне опыт, потому что проведение времени с ним и такими игроками делает тебя лучше как тренера. Он не только мой профессор (смеётся), он мой друг.

До этого, после серии поражений, встречались в сборной, поговорили, чувствовал себя лучше. Сбор не только для игроков, есть время очистить голову, отдохнуть», — сказал Альба в выпуске программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».