Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Есть время очистить голову, отдохнуть». Альба — о сборах сборной России и Карпине

«Есть время очистить голову, отдохнуть». Альба — о сборах сборной России и Карпине
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и член тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России Джонатан Альба заявил, что продолжает учиться чему-то новому на сборах национальной команды.

«Для меня это хорошее время, продолжаю учиться. Работа с главным тренером сборной России всегда даёт мне опыт, потому что проведение времени с ним и такими игроками делает тебя лучше как тренера. Он не только мой профессор (смеётся), он мой друг.

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

До этого, после серии поражений, встречались в сборной, поговорили, чувствовал себя лучше. Сбор не только для игроков, есть время очистить голову, отдохнуть», — сказал Альба в выпуске программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Материалы по теме
Карпин ответил на вопрос о составе на грядущий матч с «Крыльями» на фоне травмы Миранчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android