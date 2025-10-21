Главный тренер «Кайрата»: не говорим об очках в Лиге чемпионов, главное — показать себя

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о состоянии команды перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пафосом». Команды сыграют сегодня, 21 октября, встреча пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

«Матч Лиги чемпионов для любого футболиста «Кайрата» — определённое событие. Мы не так часто до этого играли в подобных соревнованиях — многие впервые проводят матчи такого уровня. Для каждого это вызов, возможность себя зарекомендовать, проверить.

Может, в первых матчах и было давление, но сейчас мы его не чувствуем. Ребята спокойны, в рабочем режиме подходят к матчу с «Пафосом». А с мотивацией у нас всё в порядке. Мы даже не разговариваем на тему отсутствия очков в ЛЧ и так далее. Основное — проявить себя, показать лучшие качества и по возможности попытаться набрать очки. Нам важно, чтобы наша игра была стабильна на протяжении всего матча. Со «Спортингом» и «Реалом» она была не такой целостной, в отдельных ситуациях были провалы. Хотелось бы стабилизировать наш футбол и качественнее играть весь матч. Такая цель — прибавлять от матча к матчу», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.