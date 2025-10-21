Олег Кононов: хочу приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил, что хочет исправить ситуацию в московском клубе. По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.

«Я уже говорил об этом, что для меня второе возвращение — как вызов, большая ответственность. Я понимал это и, соответственно, хочу приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

О возвращении Кононова на должность главного тренера первой команды «Торпедо» объявило 15 октября.