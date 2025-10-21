Владелец «Кайрата» рассказал, как происходил трансфер Сатпаева в «Челси»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, как происходил трансфер Дастана Сатпаева в лондонский «Челси».

– Когда вы впервые услышали фамилию Сатпаев?

– После турнира в Швейцарии два сезона назад.

– Как складывался ваш разговор с игроком перед трансфером в «Челси»?

– Этот клуб был единственным, кто прислал официальный оффер. С остальными командами было просто общение. Когда пришла бумага из «Челси», я пригласил в офис Дастана и его родителей. Показал им предложение.

– Отца Дастана пришлось убеждать?

– Не совсем. Это уже были скорее взаимоотношения отца и агентов. Понимаю родителей: всё-таки мальчику было 16 лет и хотелось понимать каждую деталь. Когда все вопросы удалось закрыть, отец уже начал больше помогать осуществлению трансфера.

– А какие именно вещи его смущали?

– Первое – он хотел, чтобы Дастан сразу уехал. Этот вопрос нельзя было решить, потому что он связан с порядком получения рабочей визы в Англии. Второе – мы понимали, что есть вопросы, связанные с агентскими услугами. Третье – будет ли Дастан играть в «Челси» или его потом отдадут в аренду. Тут мы тоже не могли ничего гарантировать. Тем не менее по ходу диалога удавалось закрывать вопросы.

– Какова была роль Германа Ткаченко в этом трансфере?

– Он проделал огромную работу. Съездил с ними в Лондон, и в Алма-Ату приезжал пять-шесть раз. Для «Кайрата» это был первый опыт трансфера с таким большим клубом из Европы. Поэтому мы и пригласили агентство Ткаченко. Наводили справки и понимали, что у него есть опыт продажи футболистов из СНГ в Европу. Тут и момент языка, и всякие рабочие нюансы. Мне кажется, получилось хорошо, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.