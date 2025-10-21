Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция

22:00 Мск
22:00 Мск
Главный тренер «Кайрата»: матчи против «Интера» или «Реала» могут случиться и раз в жизни

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о матчах своей команды в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Матчи против грандов — «Реал», «Спортинг», «Интер», «Арсенал» — могут случиться и раз в жизни у кого-то из нашей команды. Такие игры мы ждём с нетерпением. Тренерский штаб не исключение. А футболисты могут проверить себя на уровне сильного соперника. Это дорогого стоит. Для игроков, тренеров и всего футбольного клуба «Кайрат» выезд в Милан тоже событие, как и все эти матчи», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

