«Арсенал» установил уникальное достижение в АПЛ

«Арсенал» установил уникальное достижение в АПЛ
Лондонский «Арсенал» установил уникальное достижение в рамках английской Премьер-лиги, став первой в истории турнира командой, которой удалось забить 10 голов со стандартных положений в восьми матчах. Ни одна команда ранее не забивала 10 или более голов быстрее. Об этом сообщает Squawka в социальной сети X.

По состоянию на сегодняшний день «канониры» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты опережает идущий следом «Манчестер Сити» на три очка.

Действующий чемпион Англии в лице «Ливерпуля» замыкает тройку лидеров. Мерсисайдцы набрали 15 очков по результатам восьми проведённых встреч.

