Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Трент Александер-Арнольд восстановится к матчу «Реала» с «Ливерпулем» в ЛЧ — Diario AS

Стали известны точные сроки восстановления защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда после травмы. Как сообщает Diario AS в соцсети X, англичанин будет полностью готов к матчу 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Матч пройдёт во вторник, 4 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Александер-Арнольд пропустил пять матчей «Королевского клуба» в Ла Лиге и один — в ЛЧ из-за повреждения подколенного сухожилия. В последний раз англичанин появлялся на поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1).

Трент перебрался в «Реал» из «Ливерпуля» в дополнительное трансферное окно перед клубным чемпионатом мира — 2025. По данным СМИ, «сливочные» заплатили € 10 млн за трансфер игрока за месяц до истечения его контракта с мерсисайдцами.

