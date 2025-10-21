Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Кайрата» назвал сроки постройки нового стадиона и его вместимость

Владелец «Кайрата» назвал сроки постройки нового стадиона и его вместимость
Комментарии

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о строительстве нового стадиона для казахстанского клуба. Он заявил, что уже выбрано место для постройки современной арены. Также функционер анонсировал, что стадион будет сдан в эксплуатацию в конце 2027 года.

– На каком этапе сейчас переговоры о строительстве нового стадиона?
– Уже выбрано место недалеко от аэропорта. Проект заказан, и после Нового года планируем начать строительство. Вместимость ориентировочно – 35 тысяч зрителей.

– Какие ожидания по введению в эксплуатацию?
– Конец 2027 года, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Материалы по теме
«Галицкий забрал нас на вертолёте, а сели внутри арены». Интервью с владельцем «Кайрата»
Эксклюзив
«Галицкий забрал нас на вертолёте, а сели внутри арены». Интервью с владельцем «Кайрата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android