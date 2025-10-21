Владелец «Кайрата» назвал сроки постройки нового стадиона и его вместимость

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о строительстве нового стадиона для казахстанского клуба. Он заявил, что уже выбрано место для постройки современной арены. Также функционер анонсировал, что стадион будет сдан в эксплуатацию в конце 2027 года.

– На каком этапе сейчас переговоры о строительстве нового стадиона?

– Уже выбрано место недалеко от аэропорта. Проект заказан, и после Нового года планируем начать строительство. Вместимость ориентировочно – 35 тысяч зрителей.

– Какие ожидания по введению в эксплуатацию?

– Конец 2027 года, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.