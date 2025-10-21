Олег Кононов рассказал, кто пригласил его вернуться в «Торпедо»

Российский специалист Олег Кононов рассказал, кто пригласил его вернуться на пост главного тренера московского «Торпедо». О возвращении Кононова на должность главного тренера первой команды «Торпедо» объявило 15 октября.

«В первую очередь со мной связались, конечно, руководители, которые сейчас работают в «Торпедо». Николай Сторожук и Владимир Кожаев вызвали меня к себе. У нас был очень серьёзный разговор», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.