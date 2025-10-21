Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Акрон: онлайн-трансляция матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России 2025/2026 начнётся в 20:30

ЦСКА — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
За тур до конца группового этапа Пути РПЛ ЦСКА занимает первое место в группе D с 10 очками в пяти матчах. «Акрон» располагается на последнем месте. В активе команды пять набранных очков. Две другие команды квартета — «Локомотив» (10 очков) и «Балтика» (5).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Таблица групп Кубка России сезона-2025/2026
