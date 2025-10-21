Владелец «Кайрата» отреагировал на заявление Кержакова об оскорблениях с его стороны

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался об уходе российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера казахстанской команды.

– Ещё один тренер из России – Александр Кержаков. Его уход вызвал удивление, потому что в тот момент «Кайрат» шёл на первом месте в таблице. У нас в редакции Кержаков подтвердил, что решил уйти после оскорблений с вашей стороны. Так ли это?

– Я не хочу это комментировать. Мне кажется, Александру как тренеру ещё нужно работать. Просто пожелаю ему успехов. Вот и всё. Эта тема касается только его и меня. Пусть его тренерская деятельность будет успешной. Как футболист он оказался успешен. Мы его уважаем. Когда мы стали чемпионами, я лично ему позвонил, поблагодарил и пригласил на ужин. Он тогда ещё находился в Алма-Ате. Сказал ему, что первое место – это и его заслуга тоже. Знаю, что и наш главный тренер ему звонил и поздравлял.

– Кержаков получил золотую медаль?

– Нет, он не попал в список и не мог получить золотую медаль.

– Он же провёл значительную часть сезона?

– Нет, лишь четыре месяца – этого мало, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.