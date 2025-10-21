Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Юрий Сёмин: ни один лимит не давал пользу, особенно в футболе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин выступил против лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Новый лимит улучшит качество иностранцев, которых станут везти в РПЛ?
— Ни один лимит не давал пользу. Особенно в футболе. Ну какая разница — одним легионером больше или меньше? А зачем болельщикам, чтобы играли более слабые футболисты? Лучше обратите внимание на детско-юношеский футбол.

Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде. Тренер же не враг себе. Какой специалист не поставит Батракова? Или Кисляка с Глебовым? Никто этого не сделает. Они ничьи места не занимают. А вот те, кто привозит некачественных иностранцев, занимают не свои места. Вот им нужно сменить профессию, — приводит слова Сёмина Sport24.

