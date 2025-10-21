«Ноттингем Форест» объявил имя нового главного тренера команды

Пресс-служба «Ноттингем Форест» объявила, что новым главным тренером первой команды стал английский специалист Шон Дайч. Ранее «лесники» расстались с занимавшим эту должность Ангелосом Постекоглу. Для 54-летнего Дайча это будет четвёртый клуб в его тренерской карьере — до этого он возглавлял «Уотфорд», «Бёрнли» и «Эвертон».

Контракт «Ноттингема» с 54-летним Дайчем рассчитан до 2027 года. По состоянию на сегодняшний день «лесники» занимают 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав пять очков по результатам восьми проведённых встреч.

В следующем матче внутреннего первенства «Ноттингем» сыграет с «Борнмутом».