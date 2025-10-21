Игрок «Торпедо» Шевченко: были удивлены возвращением Кононова

Защитник «Торпедо» Глеб Шевченко признался, что футболисты чёрно-белых были удивлены возвращением Олега Кононова на должность главного тренера московской команды. Напомним, в августе 2025-го Кононов покинул «Торпедо», но уже в октябре вернулся в клуб.

«Понятно, что мы были удивлены возвращением Кононова в «Торпедо». Но это решение руководства клуба, мы на него не влияем. Решение просто приняли, а мы работаем», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день чёрно-белые занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 11 очков по результатам 15 проведённых встреч.