Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску к клубу на 923 млн рублей

Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску к клубу на 923 млн рублей
Комментарии

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал самарским «Крыльям Советов» в апелляции на решение арбитражного суда Москвы, согласно которому клуб был обязан выплатить 923 млн рублей компании «РТ‑Капитал». Данная информация опубликована в картотеке дел суда.

Согласно первоначальному решению, «Крылья Советов» были обязаны выплатить крупный штраф по иску дочерней компании «Ростеха». Апелляционный суд постановил оставить в силе первоначальное решение и не удовлетворять жалобу самарцев.

Ранее «РТ‑Капитал» потребовала вернуть долг в размере 897 млн рублей, срок погашения которого истёк ещё в 2016 году. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки.

Материалы по теме
От поражения «Крылья» спас джокер! А «Оренбург» впечатлил с новым тренером
От поражения «Крылья» спас джокер! А «Оренбург» впечатлил с новым тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android