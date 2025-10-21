Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску к клубу на 923 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал самарским «Крыльям Советов» в апелляции на решение арбитражного суда Москвы, согласно которому клуб был обязан выплатить 923 млн рублей компании «РТ‑Капитал». Данная информация опубликована в картотеке дел суда.

Согласно первоначальному решению, «Крылья Советов» были обязаны выплатить крупный штраф по иску дочерней компании «Ростеха». Апелляционный суд постановил оставить в силе первоначальное решение и не удовлетворять жалобу самарцев.

Ранее «РТ‑Капитал» потребовала вернуть долг в размере 897 млн рублей, срок погашения которого истёк ещё в 2016 году. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки.