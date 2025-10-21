Владелец «Кайрата» рассказал, как команду поддерживали в Казахстане перед игрой с «Реалом»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о прошедшем матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Казахстанцы проиграли со счётом 0:5.

– Матч «Кайрат» – «Реал» получился невероятным в плане ажиотажа. Как вы его пережили?

– Не было переживаний из-за счёта. Прекрасно осознавали, против кого играем. Отличный опыт, понимаем, куда стремиться.

– Вы когда-нибудь видели в футболе, чтобы после 0:5 команда делала круг почёта и болельщики в ответ аплодировали?

– Зрителей не обманешь. Они чувствовали, что наша команда старалась. Кажется, после четвёртого гола на стадионе повисла тишина. Все поняли, кто против нас играет. Конечно, много ожиданий, но есть понимание, что соперник – «Реал». Собралось 23 тысячи болельщиков.

– Было много разных форм проявления ажиотажа. Что вам запомнилось?

– Город месяц жил ожиданием матча. Много разных проявлений поддержки – от песен до одежды. Звучали обещания: «Если выиграем, то будем месяц обслуживать машины футболистов «Кайрата».

– Речь шла и о том, чтобы подарить машины каждому футболисту в случае победы над «Реалом».

– Об этом тоже слышал, но тут даже в парикмахерских говорили, что подстригут всех бесплатно в случае победы. Это, скорее всего, шутка, а вот специальные казахские лепёшки люди действительно пекли, чтобы потом благословить. Видно, что все обратили внимание. Кто-то на этом делал мемы. Здорово, что люди на месяц отвлеклись от забот и беспокойств. Все объединились. Чувствуется, что матч сплотил всю страну. Всё-таки лучший клуб мира приезжал. И, кстати, для «Реала» это тоже было интересно.

– В каком плане?

– Испанские журналисты писали, что лететь необходимо 10-12 часов. На самом деле оказалось всего семь. И они получили удовольствие от полёта – я беседовал с руководством команды. В клубе были удивлены, что их так встречали ночью у аэропорта, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.