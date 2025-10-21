Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мор: «Спартаку» в матче с Махачкалой важнее дать играть запасным, чем победить любой ценой

Аудио-версия:
Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 21 октября, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
21 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» закончил группу Кубка России на первом месте. Думаю, для футболистов это тоже важно. Однако надо понимать, что обе команды уже гарантированно выйдут из группы.

Ожидаю, что в этом матче будут играть футболисты, получающие мало игровой практики. Не жду большого количества голов, потому что у команд не будет сыгранности. Важнее дать сыграть запасным, чем победить любой ценой. «Спартак» всё равно фаворит матча. У команды гораздо сильнее футболисты запаса, чем у Махачкалы. Это даже несопоставимо», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе C. В активе бело-голубых 13 очков в пяти играх. Московский «Спартак» с 10 очками располагается на второй строчке. Две другие команды квартета — «Ростов» (4 очка) и «Пари НН» (3).

