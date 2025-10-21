Мор: «Спартаку» в матче с Махачкалой важнее дать играть запасным, чем победить любой ценой

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 21 октября, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» закончил группу Кубка России на первом месте. Думаю, для футболистов это тоже важно. Однако надо понимать, что обе команды уже гарантированно выйдут из группы.

Ожидаю, что в этом матче будут играть футболисты, получающие мало игровой практики. Не жду большого количества голов, потому что у команд не будет сыгранности. Важнее дать сыграть запасным, чем победить любой ценой. «Спартак» всё равно фаворит матча. У команды гораздо сильнее футболисты запаса, чем у Махачкалы. Это даже несопоставимо», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За тур до конца группового этапа Пути РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе C. В активе бело-голубых 13 очков в пяти играх. Московский «Спартак» с 10 очками располагается на второй строчке. Две другие команды квартета — «Ростов» (4 очка) и «Пари НН» (3).