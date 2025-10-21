Игрок «Торпедо» Шевченко — о Парфёнове: дай месяц Гвардиоле, будет тяжело что-то изменить

Защитник «Торпедо» Глеб Шевченко высказался о работе Дмитрия Парфёнова на посту главного тренера московской команды. Парфёнов возглавлял чёрно-белых с сентября по октябрь 2025-го.

— Что можете сказать о Парфёнове, который всего месяц проработал с командой. Почему у него не получилось в «Торпедо»?

— Я не знаю. Это руководству решать. Я не могу сказать, что у него получилось в «Торпедо» или нет. Думаю, за месяц всем тяжело что-то показать. В большей степени что он хотел, команда старалась выполнять.

А уже получилось или нет — это решать тренеру и руководству. Думаю, что месяц даже Гвардиоле дай, в принципе, будет тяжело что-то изменить, — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.