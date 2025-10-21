Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Торпедо» Шевченко — о Парфёнове: дай месяц Гвардиоле, будет тяжело что-то изменить

Игрок «Торпедо» Шевченко — о Парфёнове: дай месяц Гвардиоле, будет тяжело что-то изменить
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Торпедо» Глеб Шевченко высказался о работе Дмитрия Парфёнова на посту главного тренера московской команды. Парфёнов возглавлял чёрно-белых с сентября по октябрь 2025-го.

— Что можете сказать о Парфёнове, который всего месяц проработал с командой. Почему у него не получилось в «Торпедо»?
— Я не знаю. Это руководству решать. Я не могу сказать, что у него получилось в «Торпедо» или нет. Думаю, за месяц всем тяжело что-то показать. В большей степени что он хотел, команда старалась выполнять.

А уже получилось или нет — это решать тренеру и руководству. Думаю, что месяц даже Гвардиоле дай, в принципе, будет тяжело что-то изменить, — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Игрок «Торпедо» Шевченко: были удивлены возвращением Кононова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android