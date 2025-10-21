Владелец «Кайрата» объяснил, почему Алип перешёл в «Зенит», несмотря на интерес из Европы

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев объяснил, почему казахстанский защитник Нуралы Алип перешёл в «Зенит», несмотря на интерес из Европы.

– К Нуралы Алипу был интерес со стороны «Аякса», но он перешёл в «Зенит». Почему?

– Интереса было много. Были ещё турецкая и английская команды.

– Со стороны кажется, что Алип ушёл именно в «Зенит» потому, что у «Кайрата» с этим клубом особые отношения: много товарищеских матчей, трансферы, Аршавин, Тимощук, аналитик Дмитрий Галямин…

– Да, у нас действительно хорошие отношения и есть меморандум о сотрудничестве. Нас приглашают на турниры. Что касается Аршавина и Тимощука, то это просто совпадение. Хотя так получилось, что именно Аршавин предложил «Зениту» взять Алипа. Они вместе жили на сборах и на базе. Так что Андрей отлично его знал. А вообще я работал в газовой отрасли, бывал в Санкт-Петербурге и загорелся профессиональным футболом на матче «Зенита» с «Рубином», когда казанцы стали чемпионами. После этого ещё часто бывал на «Петровском», — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.