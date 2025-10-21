Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник ЦСКА Бандикян рассказал, благодаря чему смог закрепиться в основной команде

Воспитанник ЦСКА Бандикян рассказал, благодаря чему смог закрепиться в основной команде
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Артём Бандикян прокомментировал свой переход во взрослый футбол и увеличение игрового времени в матчах за основную команду.

– Честно, ожиданий я не строил, понимал, что нужно прибавлять с каждым днём и показывать себя. Иначе игровое время не получить. Зимой я был на сборах с основой, после чего находился в обойме и иногда выходил на поле. За это время я сблизился с ребятами, узнал их лучше, и они помогли мне освоиться, за что им большое спасибо. Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб за доверие, шанс показать себя и быть частью команды.

— Доволен тем, как идёт прогресс?
– Очень. Буду стараться прибавлять и дальше, — приводит слова Бандикяна официальный сайт ЦСКА.

Артём Бандикян дебютировал за взрослую команду ЦСКА в марте 2025 года, выйдя на замену в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с махачкалинским «Динамо» (2:0). В текущем сезоне на счету 20-летнего опорника девять игр и две результативные передачи во всех турнирах.

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: ЦСКА и «Спартак» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей
Топ-матчи вторника: ЦСКА и «Спартак» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android