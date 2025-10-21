Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба отреагировал на слухи о возможной отставке Тедеева из «Акрона»

Артём Дзюба отреагировал на слухи о возможной отставке Тедеева из «Акрона»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера тольяттинской команды Заура Тедеева. По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков. Ранее появилась информация, что увольнение Тедеева реалистично и у клуба уже даже есть кандидат на замену.

— Если мы не оттолкнёмся от матча с «Зенитом» и победы над «Пари НН», то от чего ещё нам отталкиваться?

— Победа хотя бы на время прекратит слухи о возможной отставке Тедеева.
— Мы все — изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в «Акроне» благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему. Тедеев — наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Материалы по теме
Дзюба — об иностранных тренерах и «Спартаке»: на одного Ивича много всяких шарлатанов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android