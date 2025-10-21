Артём Дзюба отреагировал на слухи о возможной отставке Тедеева из «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера тольяттинской команды Заура Тедеева. По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков. Ранее появилась информация, что увольнение Тедеева реалистично и у клуба уже даже есть кандидат на замену.

— Если мы не оттолкнёмся от матча с «Зенитом» и победы над «Пари НН», то от чего ещё нам отталкиваться?

— Победа хотя бы на время прекратит слухи о возможной отставке Тедеева.

— Мы все — изначально за Тедеева. Не знаю, слухи ли не слухи, кто бы что ни говорил, но большинство игроков в «Акроне» благодаря Эдуардовичу и будут с ним вопреки всему. Тедеев — наш главный человек, наш старший. У нас не было никаких сомнений, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

