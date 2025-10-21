Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

«Он сначала меня не узнал». Владелец «Кайрата» Боранбаев рассказал о встрече с Хаби Алонсо

«Он сначала меня не узнал». Владелец «Кайрата» Боранбаев рассказал о встрече с Хаби Алонсо
Аудио-версия:
Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о встрече с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо на матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу испанцев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

– Вы тогда сфотографировались с Килианом Мбаппе. С кем-то ещё удалось? А пообщаться?
– Только с главным тренером после матча. Мы встретились в коридоре. Я помню, как он ещё играл. Было бы интересно поговорить, если бы позволяло время.

– Хаби Алонсо понял, что говорит с владельцем «Кайрата»?
– Он сначала меня не узнал. Хотел поздороваться и уйти, но потом его остановил наш бразилец Рикардиньо и сказал, что я – руководитель клуба. Тогда Алонсо остановился, мы поприветствовали друг друга и сфотографировались, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

