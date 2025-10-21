«Он сначала меня не узнал». Владелец «Кайрата» Боранбаев рассказал о встрече с Хаби Алонсо

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о встрече с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо на матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу испанцев.
– Вы тогда сфотографировались с Килианом Мбаппе. С кем-то ещё удалось? А пообщаться?
– Только с главным тренером после матча. Мы встретились в коридоре. Я помню, как он ещё играл. Было бы интересно поговорить, если бы позволяло время.
– Хаби Алонсо понял, что говорит с владельцем «Кайрата»?
– Он сначала меня не узнал. Хотел поздороваться и уйти, но потом его остановил наш бразилец Рикардиньо и сказал, что я – руководитель клуба. Тогда Алонсо остановился, мы поприветствовали друг друга и сфотографировались, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
