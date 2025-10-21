Эдуард Мор: «Локомотив» будет до последнего бороться за чемпионство, команда повзрослела

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор высказался о шансах «Локомотива» стать чемпионом РПЛ по итогам сезона-2025/2026.

«Локомотив» повзрослел. Команда набралась опыта, и Галактионов сильно вырос как тренер. Очень приятно смотреть на эту работу. Думаю, в этом сезоне у «Локомотива» всё будет хорошо. Команда до последнего будет бороться за чемпионство», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 12 туров чемпионата России «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 26 очков. Столько же очков и у «Краснодара», который находится на втором месте, замыкает лидирующую тройку ЦСКА, набрав 24 очка.