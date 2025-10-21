Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Казахстана Самородов — о «Кайрате»: хочу, чтобы таких моментов было больше

Игрок сборной Казахстана Самородов — о «Кайрате»: хочу, чтобы таких моментов было больше
Аудио-версия:
Нападающий «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов высказался о выступлении «Кайрата» в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. Сегодня, 21 октября, в рамках 3-го тура общего этапа чемпионы Казахстана примут на своём поле кипрский «Пафос».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
— Конечно, я слежу за «Кайратом» в Лиге чемпионов. Команда представляет Казахстан на международной арене — как я могу не следить?

— Мы в России очень рады, но, возможно, не до конца осознаём масштабы события.
— Не впервые ведь. «Астана» играла с «Атлетико» Мадрид, с «Манчестер Юнайтед». Не в первый раз такое происходит, но хотелось бы, чтобы в Казахстане было как можно больше таких моментов. Но что есть, то есть, — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

