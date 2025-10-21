Игрок сборной Казахстана Самородов — о «Кайрате»: хочу, чтобы таких моментов было больше

Нападающий «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов высказался о выступлении «Кайрата» в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. Сегодня, 21 октября, в рамках 3-го тура общего этапа чемпионы Казахстана примут на своём поле кипрский «Пафос».

— Конечно, я слежу за «Кайратом» в Лиге чемпионов. Команда представляет Казахстан на международной арене — как я могу не следить?

— Мы в России очень рады, но, возможно, не до конца осознаём масштабы события.

— Не впервые ведь. «Астана» играла с «Атлетико» Мадрид, с «Манчестер Юнайтед». Не в первый раз такое происходит, но хотелось бы, чтобы в Казахстане было как можно больше таких моментов. Но что есть, то есть, — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.