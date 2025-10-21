«Кайрат» — «Пафос»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и кипрский «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров «Кайрат» занимает последнее, 36-е место, в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У чемпионов Казахстана два поражения с разностью забитых и пропущенных мячей 1:9. «Пафос» набрал одно очко в двух стартовых турах и располагается на 32-й строчке.