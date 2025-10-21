Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кайрат — Пафос: онлайн-трансляция матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 19:45

«Кайрат» — «Пафос»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и кипрский «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров «Кайрат» занимает последнее, 36-е место, в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. У чемпионов Казахстана два поражения с разностью забитых и пропущенных мячей 1:9. «Пафос» набрал одно очко в двух стартовых турах и располагается на 32-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Галицкий забрал нас на вертолёте, а сели внутри арены». Интервью с владельцем «Кайрата»
Эксклюзив
«Галицкий забрал нас на вертолёте, а сели внутри арены». Интервью с владельцем «Кайрата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android