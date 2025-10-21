Быстров — о матче «Спартака» с «Ростовом»: мы в «Зените» после удаления играли на победу

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался об игре «Спартака» в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, красно-белые с 26-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления защитника Александера Джику.

«Тренер не работает с обороной, на мой взгляд. Кто в лес, кто по дрова. Они играют дома, в Москве, перед своими болельщиками. Ребята, вы чего? Вы говорите сейчас о «Спартаке» как о середнячке, который, ну, не развалился [после удаления]. Ну ё-моё, вы чего?

Я играл в «Зените», у нас удаляли, и у нас не было даже мысли сыграть на ничью, мы играли на победу. А они играют с «Ростовом»… Как? Не развалились...» — заявил Быстров в новом выпуске программы «О, родной футбол!».