Владелец «Кайрата» Боранбаев рассказал, как проводил время с Галицким в «Краснодаре»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о взаимоотношениях с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

– Последний, о ком хотел спросить – Сергей Галицкий, с которым вас сравнивают. В одном из интервью вы говорили, что дружите с ним.

– Не могу сказать, что мы сильно дружим. У меня была командировка в Краснодар. Поскольку знаю много партнёров, то я договорился прийти к нему в гости. Галицкий тогда ещё строил стадион. Мы прилетели в аэропорт, и он прямо оттуда забрал нас на вертолёте, а приземлились уже внутри строящейся арены. Он рассказывал об инфраструктуре. Масштабы – огромные. Затем поехали смотреть академию, которая меня больше всего интересовала. Великолепная! Потом отправились на базу, много говорили о футболе. Он меня познакомил с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом. Когда открывали стадион, пригласили меня на первый матч – сборная России играла с Коста-Рикой. Мы тогда снова увиделись – уже на готовом стадионе. Я остался ещё на день, чтобы Хашиг мне всё показал внутри арены. Конечно, фундаментальное футбольное здание. Одно из лучших. И не только в России.

– Видели новую базу «Краснодара»?

– Нет. Только в YouTube, когда там гостила сборная России. Знаете, учитывая путь Галицкого, то, что «Краснодар» в этом году стал чемпионом, в этом есть какая-то…

– Справедливость?

– Скорее, какая-то «химия». Ну, потому что справедливости в футболе, увы, не существует. Я по телефону поздравил их с титулом. Они нас – с выходом в Лигу чемпионов. Перед матчем с «Реалом» мне написал Хашиг. Говорил, чтобы мы побеждали. На самом деле, с ним я больше общаюсь, потому что мы купили у «Краснодара» двух футболистов – Исаэла и Жерара Гоу, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.