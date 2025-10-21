Скидки
Главная Футбол Новости

Барселона — Олимпиакос: онлайн-трансляция матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 19:45

«Барселона» — «Олимпиакос»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Урс Шнидер из Швейцарии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
После двух туров общего этапа ЛЧ «Барселона» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе сине-гранатовых три набранных очка. «Олимпиакос» набрал одно очко в двух стартовых матчах на турнире и занимает 29-е место.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Я провёл 4 лучших года жизни в Греции». Как легенда «Барсы» Ривалдо играл за «Олимпиакос»
«Я провёл 4 лучших года жизни в Греции». Как легенда «Барсы» Ривалдо играл за «Олимпиакос»
