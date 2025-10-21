«Барселона» — «Олимпиакос»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Урс Шнидер из Швейцарии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров общего этапа ЛЧ «Барселона» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе сине-гранатовых три набранных очка. «Олимпиакос» набрал одно очко в двух стартовых матчах на турнире и занимает 29-е место.