Юрген Клопп: когда я пришёл в «Ливерпуль», никому не нравилась эта команда, даже игрокам

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил, что во время его назначения в мерсисайдский клуб «красные» не пользовались симпатией общественности. Немецкий специалист стал главным тренером «Ливерпуля» в октябре 2015 года, покинул клуб Юрген летом 2024-го.

«Когда я пришёл в «Ливерпуль», никому не нравились игроки, никому не нравилась команда, даже самим футболистам «Ливерпуля» не нравилась команда! Но я был другого мнения. Мне нравились эти парни, нравились Фирмино, Бентеке, Ориги, Хендерсон, даже если вокруг была слышна только критика.

Я видел мощную основу, видел игроков, которые хотели упорно работать. Я понимал, что не окажусь в месте, где всё сверкает драгоценностями. Ну и что? Будем работать и строить», — приводит слова Клоппа Anfield Edition в социальной сети X.