Футбол

«Талалаевым можно только восхищаться». Мор — о сезоне «Балтики»

«Талалаевым можно только восхищаться». Мор — о сезоне «Балтики»


Известный российский экс-футболист Эдуард Мор высказался об игре и результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ. После 12 туров чемпионата России калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

«Балтика» удивляет со знаком «плюс». Думал, что они поначалу продержатся наверху на морально-волевых, а потом поползут вниз, но команда удивляет и выглядит всё лучше и лучше. Талалаевым можно только восхищаться. С таким подбором футболистов так долго идти наверху — это супер», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

