Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Роман Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая» — источник

Роман Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая» — источник
Российский бизнесмен Роман Абрамович, который с 2003 по 2022 год владел лондонским футбольным клубом «Челси», планирует стать одним из крупнейших акционеров стамбульского «Галатасарая». Об этом сообщает турецкое онлайн-издание Sözcü. По данным источника, миллиардер уже купил особняк в Босфоре и готовится переехать в Стамбул.

Напомним, в мае 2022 года Абрамович продал «Челси» консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боули. В 2025-м бизнесмен заявил, что покончил с профессиональным футболом и больше ни в какой роли не хочет фигурировать в этой сфере.

При Абрамовиче «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

