Хавбек ЦСКА Бандикян назвал зарубежного игрока, который был его кумиром в детстве

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Артём Бандикян назвал одного бывшего и двух действующих футболистов из Европы, которые ему импонируют, а также высказался о предпочтительной для себя позиции на поле.

– В матчах с «Акроном» и «Сочи» я какое-то время играл правого защитника. На самом деле, в этой роли я выступал ещё в академии, причём довольно долго. А начинал с левого фланга, где тоже был защитником. Лет восемь-девять играл на краю обороны, и только в последний год в молодёжке стал опорником. Поэтому умею играть и там, и тут.

— В детстве твоим кумиром был кто-то из левых защитников?
– Да, из зарубежных футболистов нравилась игра Марсело. Если говорить про сегодняшний день, то в центре поля импонируют Педри и Витинья, — приводит слова Бандикяна официальный сайт ЦСКА.

Артём Бандикян дебютировал за взрослую команду ЦСКА в марте 2025 года, выйдя на замену в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с махачкалинским «Динамо» (2:0). В текущем сезоне на счету 20-летнего опорника девять игр и две результативные передачи во всех турнирах.

