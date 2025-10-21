«По блату в «Челси» не берут». Игрок сборной Казахстана Самородов — о Сатпаеве

Форвард «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов высказался о партнёре по национальной команде Дастане Сатпаеве. Сегодня, 21 октября, 17-летний форвард примет участие в матче «Кайрата» с «Пафосом» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы с Дастаном хорошо знакомы. Как он заиграет в «Челси», покажет время. Но парень молодой, довольно сильный. Просто так, «по блату» в «Челси» никого не берут. Значит, Сатпаев заслужил. Мы все в него верим, он очень сильный футболист», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дастан Сатпаев станет игроком «Челси» в августе следующего года. Контракт между сторонами уже подписан, но сделка отложена из-за запрета ФИФА на международные трансферы несовершеннолетних игроков.