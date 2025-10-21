Владелец «Кайрата» рассказал, какое впечатление о себе оставил Андрей Аршавин

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев поделился воспоминаниями о периоде, когда за казахстанский клуб выступал российский полузащитник Андрей Аршавин.

– В 2016 году было тяжело договориться о переходе Аршавина?

– Он был одним из тех, с кем получилось легко всё согласовать. Андрей оставил большое впечатление. Приехал именно играть в футбол, а не чем-то ещё заниматься. Мы делали замеры по итогу первого года – на выездных матчах стало больше зрителей, именно из-за Аршавина. Плюс тогда ещё и Анатолий Тимощук был. Андрей играл ярко – его болельщики помнят и любят. Сейчас на матче «Кайрат» – «Реал» ему не давали прохода. Не знаю, как он всё выдержал. Я ему предлагал места получше, но он сказал, что его всё устраивает.

– Когда Аршавин приходил в «Кайрат», у вас были споры из-за игрового номера?

– Споров не было. Просто у нас есть правило – основа разбирает номера с 1-го по 11-й. Для Аршавина и Тимощука сделали первое исключение – у них были 28-й и 44-й номера соответственно, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.