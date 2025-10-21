В компании Саввиди официально обозначили позицию предпринимателя относительно «Ростова»

Пресс-служба компании «Группа Агроком» обозначила позицию Ивана Саввиди относительно намерений предпринимателя занять пост президента футбольного клуба «Ростов». В октябре 2025-го бизнесмен заявил, что не ставит задачу вернуться в клуб, но не сможет отказать в помощи губернатору, если тот сочтёт это необходимым. Саввиди не исключил своего участия в решении важных вопросов, связанных с деятельностью клуба. Ранее Иван Саввиди уже занимал пост президента «Ростова» — с 2002 по 2005 год. При нём команда поменяла название, перестав быть «Ростсельмашем».

«В последнее время в ряде СМИ целенаправленно распространяется информация о якобы имеющихся намерениях председателя совета директоров компании «Группа Агроком» Ивана Саввиди занять пост президента ФК «Ростов». Данные публикации не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

Их цель — дестабилизировать и без того крайне непростую ситуацию, сложившуюся сегодня вокруг футбольной команды. Иван Саввиди не планировал и не планирует (ни при каких обстоятельствах) руководить клубом и заниматься его оперативным управлением», — сказано в сообщении пресс-службы компании, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

Ранее должность президента «Ростова» покинул Арташес Арутюнянц.