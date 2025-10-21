Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мастерство не пропьёшь». Защитник «Торпедо» Шевченко — об игре Ари в Кубке России

Комментарии

Защитник московского «Торпедо» Глеб Шевченко высказался об игре экс спортивного директора команды Ари за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В матче третьего раунда Пути регионов с командой «Леон Сатурн» бразилец вышел на замену и забил гол.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
0 : 2
Broke Boys
0:1 Смолов – 64'     0:2 Ари – 90+6'    

— Ари — молодец. У него хорошая карьера. Он сейчас играл в Кубке России и забил гол. Как говорится, мастерство не пропьёшь. У него оно есть, и даже сейчас он может показывать уровень.

— Помог бы сейчас Ари «Торпедо» в роли футболиста?
— У нас все футболисты в хорошей форме. Ари сейчас спортивный директор. Думаю, он в этой роли больше поможет, — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости

