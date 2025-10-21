«Мастерство не пропьёшь». Защитник «Торпедо» Шевченко — об игре Ари в Кубке России

Защитник московского «Торпедо» Глеб Шевченко высказался об игре экс спортивного директора команды Ари за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В матче третьего раунда Пути регионов с командой «Леон Сатурн» бразилец вышел на замену и забил гол.

— Ари — молодец. У него хорошая карьера. Он сейчас играл в Кубке России и забил гол. Как говорится, мастерство не пропьёшь. У него оно есть, и даже сейчас он может показывать уровень.

— Помог бы сейчас Ари «Торпедо» в роли футболиста?

— У нас все футболисты в хорошей форме. Ари сейчас спортивный директор. Думаю, он в этой роли больше поможет, — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.