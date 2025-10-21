Агент Вадима Ракова отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к нападающему

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего самарских «Крыльев Советов» Вадима Ракова, отреагировал на слухи об интересе к футболисту со стороны московского «Спартака». За самарский клуб Раков выступает на правах аренды, его полноценный контракт принадлежит «Локомотиву».

«Информация об интересе «Спартака» к Вадиму не соответствует действительности. По крайней мере, ни в клубе, ни у нас такой информации нет. «Локомотив» действительно хочет продлить контракт с Вадимом, мы говорили об этом. Будем работать на продление», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.