«Бавария» объявила о продлении контракта с Венсаном Компани до 2029 года

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с главным тренером первой команды Венсаном Компани. Новое соглашение между мюнхенским клубом и бельгийским специалистом рассчитано до 2029 года.

Компани возглавляет «Баварию» с 2024-го. Под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу в сезоне-2024/2025. Бельгиец также завоевал Суперкубок с «Баварией» в начале этого сезона.

«Я благодарен, польщён и хотел бы поблагодарить футбольный клуб «Бавария» за доверие, которое здесь мне оказывают с первого дня. Такое ощущение, что я нахожусь в клубе гораздо дольше и хорошо знаю «Баварию». Это был прекрасный опыт. Мы начали замечательное путешествие. Давайте продолжим усердно работать и добьёмся ещё больших успехов», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».