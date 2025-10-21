Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» объявила о продлении контракта с Венсаном Компани до 2029 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с Венсаном Компани до 2029 года
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с главным тренером первой команды Венсаном Компани. Новое соглашение между мюнхенским клубом и бельгийским специалистом рассчитано до 2029 года.

Компани возглавляет «Баварию» с 2024-го. Под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу в сезоне-2024/2025. Бельгиец также завоевал Суперкубок с «Баварией» в начале этого сезона.

Материалы по теме
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперёд за своим клубом — включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

«Я благодарен, польщён и хотел бы поблагодарить футбольный клуб «Бавария» за доверие, которое здесь мне оказывают с первого дня. Такое ощущение, что я нахожусь в клубе гораздо дольше и хорошо знаю «Баварию». Это был прекрасный опыт. Мы начали замечательное путешествие. Давайте продолжим усердно работать и добьёмся ещё больших успехов», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Материалы по теме
Хавбек «Баварии» Лаймер — о Кейне: он делает всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android