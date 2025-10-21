Экс-защитник ЦСКА Карпов: у Чалова всё должно получиться в ПАОКе, он — хороший игрок

Защитник «Шинника» Вадим Карпов, выступавший за ЦСКА вместе с нападающим Фёдором Чаловым, высказался об игре экс-одноклубника за греческий ПАОК, а также оценил перспективы россиянина в зарубежном чемпионате.

— Вы в ЦСКА играли вместе с Чаловым, что можете сказал о Фёдоре и о его игре за ПАОК?

— Федя — хороший игрок и очень добрый человек. Я думаю, у него может всё получиться. Период адаптации пройдёт, и он начнёт показывать свой уровень.

Он мог и раньше уехать в Европу. Думаю, период адаптации у всех по-разному проходит: кому-то нужно больше времени, кому-то — меньше. Я считаю, что он сможет зарекомендовать себя. У Чалова должно всё получиться, — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.