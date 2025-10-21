Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник ЦСКА Карпов: у Чалова всё должно получиться в ПАОКе, он — хороший игрок

Экс-защитник ЦСКА Карпов: у Чалова всё должно получиться в ПАОКе, он — хороший игрок
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шинника» Вадим Карпов, выступавший за ЦСКА вместе с нападающим Фёдором Чаловым, высказался об игре экс-одноклубника за греческий ПАОК, а также оценил перспективы россиянина в зарубежном чемпионате.

— Вы в ЦСКА играли вместе с Чаловым, что можете сказал о Фёдоре и о его игре за ПАОК?
— Федя — хороший игрок и очень добрый человек. Я думаю, у него может всё получиться. Период адаптации пройдёт, и он начнёт показывать свой уровень.

Он мог и раньше уехать в Европу. Думаю, период адаптации у всех по-разному проходит: кому-то нужно больше времени, кому-то — меньше. Я считаю, что он сможет зарекомендовать себя. У Чалова должно всё получиться, — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: ЦСКА и «Спартак» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей
Топ-матчи вторника: ЦСКА и «Спартак» в Кубке России, Лига чемпионов, теннис и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android