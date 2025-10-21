Владелец «Кайрата» объяснил, почему Бородюк проработал в команде лишь три тура

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев объяснил, почему российский тренер Александр Бородюк проработал в казахстанской команде лишь три матча.

– Отдельно хотелось бы поговорить о тренерах и игроках из РПЛ, которые были в «Кайрате». Например, Александр Бородюк проработал в клубе лишь три тура. Почему?

– Прежде всего хочу сказать, что все тренеры «Кайрата» внесли огромный вклад в развитие клуба. Александр Генрихович – один из тех, кто был честен по отношению к своей профессии.

– Что имеете в виду?

– Скорее всего, в какой-то момент почувствовал, что это не его команда. Пришёл и честно признал это.

– Почему команда оказалась не его?

– Это сложная философская история, но давайте не забывать, что с ним мы выиграли Суперкубок Казахстана. Это он пригласил Андрея Аршавина в «Кайрат». У нас была долгая беседа с Александром Генриховичем о футболе. Мы очень хорошо расстались, он до сих пор звонит иногда.

– В одном из интервью Бородюк говорил, что причина его ухода из «Кайрата» была неспортивной. А в другом выразился чуть конкретнее: рассчитывал, что футбольное поле и раздевалка будут его вотчиной. Весьма явный намёк, что вмешивались в его работу, в раздевалку, в формирование состава.

– Перед тем как мы нанимаем тренера, со всеми согласовываем нашу стратегию и философию игры. Договариваемся, что тренер может рекомендовать игрока, но последнее слово остаётся за клубом. Мы знаем, что бывают конфликты из-за этого. Знаем, что некоторые тренеры привозят своих футболистов, но у нас есть свой подход, включая академию. Главному тренеру разрешается менять тактику в зависимости от соперника. Тут все вопросы остаются за ним. Какого игрока ставить, какая стратегия игры. Честно говоря, не припомню, чтобы у нас с Александром Генриховичем был какой-либо конфликт на эту тему, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.