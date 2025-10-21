Скидки
Тунисский футболист «Ахмата» Гандри назвал особенности работы с Черчесовым

Тунисский защитник «Ахмата» Надер Гандри рассказал об особенностях работы с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Российский специалист возглавил клуб 6 августа. Под руководством Черчесова «Ахмат» одержал четыре победы, четырежды сыграл вничью и потерпел одно поражение в Мир РПЛ.

«Станислав Черчесов — это великолепный специалист с огромным опытом. Когда он пришёл в «Ахмат», то очень много работал над психологией футболистов, потому что до него мы проиграли много матчей, что было тяжело для нас. Мы очень хорошо и усердно работаем с ним в клубе. Сейчас начало чемпионата, не конец. Я уверен, что мы завершим сезон в топ-6. Я бы сказал, что Черчесов точно входит в топ-3 моих тренеров в карьере, это очень хороший и великолепный тренер», — приводит слова Гандри ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

