Альба рассказал, как Карпин пригласил его в тренерский штаб «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, как Валерий Карпин пригласил его в свой штаб во времена работы в южном клубе. Отметим, что Альба по сей день входит в штаб Карпина в сборной России.

— Вы были знакомы с Карпиным?

— Никогда. Я знал, кто это, потому что он играл, когда я в молодости смотрел и любил футбол как игрок, но он меня не знал, 100% (смеётся).

— Кто ему порекомендовал вас?

— Когда Карпин был главным тренером «Спартака», он работал с Хуанхо Вилой. Для нас, тренеров-аналитиков в Испании, он один из первых. Работа тренера-аналитика появилась не так давно, но всегда до этого был второй тренер или помощник, который говорит с главным по поводу соперника… Одним из первых и великих тренеров-аналитиков был Хуанхо, который работал с Карпиным в «Спартаке». Карпин, когда вернулся в «Ростов», позвонил ему, предложил работать вместе, но тот не смог. [Карпин спросил]: «А есть такой, как ты?» (смеётся). Тогда мне позвонили… Решение принял быстро, — сказал Альба в выпуске программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».